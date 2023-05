SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esvaziado, o Anhangabaú permanecia tranquilo no início da madrugada deste domingo (28).

Com o público menor, o grande aparato de segurança foi diminuindo. O efetivo de policiais já não era tão ostensivo por volta da 1h30, quando Izalú se apresentava no palco São João.

Os seguranças, que no início usavam detectores de metal, passaram a fazer uma revista mais simples no público que ainda chegava no início da madrugada.

Apesar disso, a reportagem não presenciou furtos ou grandes confusões. Diferentemente do que costuma acontecer no centro de São Paulo, o público parecia à vontade para ficar com os telefones celulares à mostra.

O evento no Anhangabaú teve inicialmente um grande efetivo de policiais, revista minuciosa e agentes com armadura estilo Robocop anti-tumulto.

Além disso, policiais contavam com postos elevados para aumentar a visibilidade e um corredor central livre para garantir maior mobilidade aos agentes.

O público, porém, em nenhum momento lotou o vale, o que facilitou o trabalho dos agentes, que até o o início desta madrugada ainda não tinham registrado ocorrências graves no palco principal da Virada Cultural.