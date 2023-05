SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se o show anterior, do cantor argentino Dread Mar I, já não estava cheio, Luedji Luna encarou um cenário semelhante no Anhangabaú. A cantora baiana subiu ao maior palco desta edição da Virada Cultural à 1h30 deste domingo.

Este ano, o principal palco do festival público recebe menos gente em relação a edições anteriores. É possivelmente um reflexo do sentimento de insegurança do centro, e dos casos de violência registrados no espaço no ano passado.

O show foi apresentado por Aline Torres, secretária de cultura do município de São Paulo. Ela destacou os shows em palcos na periferia da cidade, e ouviu algumas vaias quando exaltou o prefeito, Ricardo Nunes, do MDB.

Com uma roupa inteira prateada, Luedji Luna mostrou o show de álbum maos recente -a versão deluxe, com dez músicas inéditas, de "Bom Mesmo é Estar Debaixo D'Água". São canções suaves, entre o jazz e a MPB, que embalaram o público no centro.