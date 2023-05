SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luedji contou a história que baseou a música "Corpo em Tempestade" -uma transa que chegou perto, mas não aconteceu. "Sou rancorosa mesmo, né?", ela brincou depois.

A cantora, umas das vozes proeminentes da música baiana contemporânea, dedicou "Ameixa" a seu filho, Dayo. O pai do menino de dois anos, o rapper Zudizilla, também canta na música.

Luedji Luna foi acompanhada por uma banda com 13 músicos, incluindo quatro backing vocals. O show também foi rico em percussão e metais.

Apesar de ter reunido um público de tamanho parecido com atração anterior, o Dread Mar I, a impressão é de que Luedji Luna tinha mais fãs no Anhangabaú. Isso não significou mais coros durante as músicas, mas a plateia não deixou de aplaudir ao fim das performances.

O maior sucesso da baiana, "Banho de Folhas", surgiu no fim em versão puxada para a house music. Foi a música que mais gerou comoção.

Ela deixou o palco pouco depois de uma hora de show, perto de 2h40. O clima no Anhangabaú seguiu tranquilo no começo da madrugada.