SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dez minutos antes do início do segundo dia de Virada Cultural em Itaquera, o show do grupo infantil Mundo Bita mudou o cenário do dia anterior.

No caminho para a entrada, ambulantes vendiam fantoches, brinquedos, pipoca, salgadinhos e chocolates. As famílias se aproximam com bebês e crianças.

Ao contrário da abertura do sábado, a Polícia Militar não está presente com grande efetivo, exceto um carro na entrada.

Mas em frente ao palco, apesar de não haver lotação, o espaço está ocupado por grande número de famílias e crianças nos ombros dos pais.

Zona Sul

Pontualmente às 11h, a banda 16 Toneladas abriu neste domingo o palco Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo, sem público.

Tocando musicas como "Era uma Vez" da dupla Sandy & Junior e Toquinho, "Aquarela", também de Toquinho e "Fico Assim sem Você" de Claudinho e Buchecha, a banda canta a chamada MPB, "Músicas para Brincar", para cerca de 50 pessoas presentes na plateia.

Aos poucos, famílias com crianças de 1 a 10 anos chegam ao espaço, sem aglomerações nas grades.

Butantã

Dezenas de crianças pulavam ao som de "I Feel Fine", dos Beatles, numa avenida do bairro Butantã, em São Paulo. O show "Beatles para Crianças" abre a programação deste domingo da Virada Cultural na zona oeste paulistana.

Cantores e guitarristas vestidos com camisas floridas tentavam animar as crianças com versões das canções dos Beatles. Eles também interagiam com as crianças, perguntando, por exemplo, o nome dos instrumentos usados no show.

A apresentação, que reuniu mais de cem pessoas em frente ao palco Butantã, estava bem mais cheia que o show de Roberta Campos, o primeiro feito no sábado, dia 27.