SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas com as mãos erguidas davam gritos de aleluia na plateia do show do grupo Kemuel, que levou música gospel à Virada Cultural na tarde deste domingo.

Era um público vazio, repleto de adultos, bem diferente da plateia que lotou aquela mesma avenida do Butantã durante o show para crianças que ocorreu uma hora antes. O grupo se apresentou no palco Rio Pirajussara, erguido na zona oeste paulistana.

Foi um show animado. Kemuel, com quatro vocalistas, agitou as pessoas com canções sobre o poder de Jesus e fé. No final da apresentação, dezenas de mãos chacoalhavam apontadas para o céu.