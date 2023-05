SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Dominus anima o palco Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, com o ritmo do axé gospel neste domingo (28).

Comandada pelo diácono Léo Rabelo, a banda abriu o show com "Jesus Te Amo", "Com Jesus é Festa", "Fui encontrar Jesus" e "Me Entregar a Jesus".

Responsável por misturar o axé com o gospel, o vocalista Léo Rabelo agradeceu por cantar no evento. "Uma satisfação fazer parte da Virada Cultura, a Dominus tem mais de 30 anos de carreira e só tem a agradecer essa oportunidade", disse

A quantidade de pessoas presentes diminui depois do show da banda 16 Toneladas, mas seguem em clima de festa.