SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Vanessa da Mata iniciou seu show às 15h no Palco Brasilândia, no bairro do Limão, região norte de São Paulo. Com a música "Foice", de seu novo álbum "Vem doce" fez uma abertura com um discurso antirracista. "Levante a cabeça pros racistas", convocou.

Vanessa fez o público vibrar quando retirou o casaco que usava e mostrou por inteiro seu vestido verde esmeralda e soltou seus cabelos loiros, fazendo um novo penteado.

A artista lembrou que completa 20 anos de carreira este ano e convidou o público a cantar canções novas, como "Gêmeos", e sucessos antigos, como "Ainda bem", "Boa sorte" e "Não me deixe só".

A plateia bem diversa não desanimou nem com o início da chuva, por volta das 15h30. Vanessa levou sua mãe, seus filhos e sobrinhos para a apresentação.

A cantora ainda homenageou Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Ela cantou "Um dia de domingo". Como de costume, encerrou o show com "Ai, ai, ai" e fez o público literalmente tomar um banho de chuva.