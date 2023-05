SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao som de "Só Você e Eu", Jorge Aragão abriu seu show no palco Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, neste domingo (28), último dia da Virada Cultural 2023.

O show do sambista é o que mais lotou a avenida Atlântica até o momento, com centenas de pessoas acompanhando o show mesmo com a garoa que toma conta do local.

É possivel ber pessoas com guarda-chuva e capa de chuva acompanhando a apresentação.