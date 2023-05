SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla Anavitória atrasou 18 minutos para começar seu show na Virada Cultural. Foi tempo o suficiente para centenas de pessoas chegarem à plateia, a mais lotada da programação reservada ao palco Butantã, no bairro de mesmo nome, na zona oeste paulistana.

A dupla abriu o show com "Amarelo, Azul e Branco", do seu último disco, canção que tem a voz de Rita Lee, cantora morta no início de maio. Na música, Rita narra um poema da ativista Simone de Beauvoir.

Vitória fez gestos com as mãos pedindo aplausos para o momento em que a voz de Rita ecoou pela avenida Eliseu de Almeida, onde o palco foi erguido.