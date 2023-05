SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público que foi assistir aos shows da Virada Cultural neste domingo no Butantã mudou bruscamente uma hora depois do fim da performance gospel do grupo Kemuel. Com a entrada de Supla no palco Rio Pirajussara, roqueiros e jovens com maquiagem escura preencheram a plateia.

O cantor misturou seus clássicos, como "Green Hair", a músicas que ele lançou mais recentemente. Supla ainda fez um cover de "As It Was", do britânico Harry Styles, que empolgou um grupo de adolescentes com copos de bebida e cigarro nas mãos.

A poucos metros dali, um homem embriagado tentava equilibrar uma latinha de cerveja enquanto batia cabeça ao som de "Vi o Vil".

Supla faz parte da programação da Virada reservada à zona oeste paulistana. A dupla Anavitória e a cantora Marina Sena devem se apresentar nas próximas horas.