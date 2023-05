SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alceu Valença deu início a seu show no Vale do Anhangabaú debaixo de chuva e com público tímido. A plateia neste domingo não está muito diferente do último sábado, longe da lotação do espaço, o maior desta Virada Cultural.

O pernambucano mostra seu show especial de São João, cantou Luiz Gonzaga e clássicos do forró e do baião. Quando ele puxou "Estação da Luz", música inspirada pelo centro de São Paulo, os guarda-chuvas já dominavam a plateia.

Caía água antes mesmo de Alceu subir ao palco, por volta das 16h, mas a chuva apertou bastante no começo do show. Muita gente abandonou o palco em busca de um lugar para se refugiar da água.