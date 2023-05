RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de um tempo afastada das redes sociais, Simony resolveu contar aos seus seguidores como anda o tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em agosto de 2022. A cantora, que está fazendo sessões de quimioterapia e radioterapia, confessou que a atual fase do processo não está sendo muito fácil e, por isso, ela irá se internar novamente na próxima terça-feira (30), para uma nova etapa.

"Sei que andei sumidinha. Vocês sabem que sempre gosto de dividir com vocês todas as coisas sobre o tratamento, como eu estou passando... enfim. Só que esse tratamento, realmente, está mais pesadinho. Estou e fico muito mais cansada, com mais fadiga e um pouquinho de náusea", contou Simony.

A cantora contou que até deu uma melhorada nos últimos dias, mas médicos decidiram pela internação. Simony revelou ter aceitado e aproveitou para tranquilizar os fãs. "Mas está tudo bem. Daqui mais um pouquinho, faço outro exame para ver como é que está indo a imuno junto com a quimioterapia, e depois eu volto para contar para vocês melhor a situação. Mas é isso: um dia de cada vez com muita fé e muita tranquilidade", finalizou.

Não demorou para que vários seguidores deixassem mensagens de apoio para a cantora no post. Amigos famosos também escreveram para Simony. "Te amo", comentou a cantora Preta Gil que também está em tratamento contra um câncer no intestino. "A sua capacidade interior de olhar a vida de frente é surpreendente. Só admiração!", completou o humorista Tom Cavalcanti. "Mandando boas energias daqui. Muitos beijos", emendou a apresentadora Patrícia Poeta.