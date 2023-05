A chuva atrasou o show do rapper Emicida na Brasilândia em mais de 50 minutos. O palco tinha um vazamento que inundou a estrutura. A produção improvisou com baldes e rodos.

"Obrigado por ter me esperando, firmeza?", disse o cantor ao abrir o show com "A ordem natural das coisas".

Emicida, Rashid e Drik Barbosa encontraram um público ansioso e animado. O palco previa público de 15 mil pessoas.

O rapper paulistano Emicida levou à região norte de São Paulo a turnê "AmarElo", na qual interpreta as canções do álbum homônimo lançado em 2019. Entre as canções, estavam "Ismália", "Principia", "Pequenas Alegrias da Vida Adulta" e a "Quem Tem um Amigo".

Minutos antes do show, a equipe da TV Globo entrou na frente do palco com guarda chuvas e foi hostilizada pelo público: "Ei, Globo, vai tomar no cu!", gritavam.