SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iza subiu ao palco do Anhangabaú, no centro de São Paulo, por volta das 18h40 deste domingo. O show dela encerra as atividades da Virada Cultural no maior espaço do festival.

Antes do show, os anfitriões do palco, Manoel Soares e Pepita, chamaram a secretária de cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres. Eles destacaram a presença de pessoas negras na realização do evento, e parabenizaram a polícia pelo trabalho nesta Virada.

Iza chegou emendando "Gueto" e "Ginga" para uma plateia que cresceu bastante nos minutos anteriores ao show. Ajudou o fato da chuva ter diminuído bastante, depois de duas horas caindo no Anhangabaú.