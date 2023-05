SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de pessoas preencheram a avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, para assistir aos shows da dupla Anavitória e da cantora Marina Sena na Virada Cultural. As três eram as artistas mais esperadas da programação do palco Butantã, erguido no bairro de mesmo nome, na zona oeste de São Paulo.

Acompanhe a cobertura ao vivo Ana e Vitória, que deveriam surgir às 15h, atrasaram 18 minutos. A demora de Sena foi ainda maior, que entrou no palco 45 minutos depois do previsto. Seus fãs ficaram esperando espremidos, de pé, debaixo de chuva.

Sena, um dos nomes mais latentes do pop nacional, acaba de dar início à turnê dedicada ao seu novo disco "Vício Inerente". Acompanhada de um balé, a cantora mineira abre o show com a sensualidade da faixa "Sonho Bom".

Os dançarinos, aliás, são parte importante do show. Eles conduzem Sena nas coreografias de "Me Toca", e depois em "Tudo Para Amar Você".

A cantora requebra fazendo carão, com pose de diva pop. Ela e os dançarinos voltam a fazer movimentos sensuais em "Dando Sarrada", uma das favoritas dos fãs.

Anavitória, por sua vez, apostou no romantismo e na fofura. Elas começam o show com "Amarelo, Azul e Branco", vestindo roupas brancas e descalças.

Na faixa, Rita Lee narra um poema da ativista Simone de Beauvoir. Vitória fez gestos com as mãos pedindo aplausos para o momento em que a voz da cantora morta no início de maio ecoou pela avenida Eliseu de Almeida.

A dupla apresentou seus maiores sucessos, caso de "Pupila", e as queridinhas dos fãs, como "Explodir". Na faixa "Agora Eu Quero Ir", do primeiro disco delas, o público cantou sozinho o refrão em uníssono.

A chuva começou a cair enquanto as duas entoavam "Trevo (Tu)", momento em que guardas-chuva erguidos no meio da plateia.

Enquanto Sena não entrava no palco, gritos de "abaixa o guarda-chuva" foram entoados por parte do público. Quase todos obedeceram e guardaram o objeto, exceto um grupo que manteve aberto um guarda-chuva azul até o início da performance da mineira.