FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Sthefane Matos contou que encontrou uma cobra ao entrar em um carro de aplicativo, no sábado (28), e o bicho pulou em cima dela.

Ela explicou que seu carro está na revisão, na concessionária, por isso teve que pedir um no aplicativo. Ao abrir a porta do veículo, o animal peçonhento pulou em cima dela.

"Quando chegou, que eu abri a porta, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim. Eu saí? Chega eu estou desesperada aqui agora. Meu deus. Estou em choque, sabia? Ela é verde! Eu saí correndo do carro, caí, ainda machuquei minha perna? Que loucura", disse ela nos Stories do Instagram.

Sthefane ainda publicou vários registros mostrando a cobra andando no veículo. Ela também explicou que o motorista do veículo ficou esperando uma pessoa vir tirar o animal peçonhento do carro para continuar trabalhando.

Em março do ano passado, a ex-A Fazenda foi internada na UTI com um sangramento no cérebro. Tudo começou após ela se sentir mal em um voo. Dias depois ela recebeu alta e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.