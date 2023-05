RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jane Fonda, 85, foi flagrada em um vídeo jogando prêmio na cabeça da cineasta Justine Triet, neste sábado (27), no Festival de Cinema de Cannes.

Atriz apresenta o grande prêmio do evento. Convidada para apresentar o momento mais importante do evento francês - entrega da Palma de Ouro, o prêmio de melhor filme, a atriz anunciou "Anatomie d'Une Chute" como o vencedor e, em seguida, recebeu a diretora do filme no palco.

Arremesso depois de não ser ouvida por diretora. Segundo o site Page Six, quando a cineasta terminou o discurso e se virou para ir embora, ela acabou não pegando o pergaminho que tinha ganhado. Nesse momento, Jane tentou chamá-la, o que foi em vão, e, por isso, decidiu jogar o prêmio na direção de Justine, que acabou sendo atirado em sua cabeça.

Repercussão na internet: Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e as pessoas criticaram a atitude de Jane. "Uma maluca total, essa Jane Fonda", disse um. "Jogar o prêmio na Justine Triet demonstra o grau de 'elegância e boas maneiras' dessa pseudo grande dama!", comentou outro. "O desprezo pelo pergaminho realmente não demonstra boas maneiras. O prêmio do festival é um trapo ou uma bolinha para ser jogado?", analisou mais um.

Fãs saíram em defesa da atriz. "Mas vocês não entenderam nada. O fato de ela jogar o pergaminho foi humorístico. Ela correu depois, foi buscar [o prêmio] para dá-lo a [Triet] e voltou com ela pelo braço para cumprimentar o público", disse.

