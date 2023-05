SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Susana Vieira causou durante participação no Encontro com Patrícia Poeta (Globo), nesta segunda-feira (29). A atriz, que está no ar como Cândida em "Terra e Paixão", relembrou momentos da carreira e interrompeu uma salva de palmas que recebia da plateia para interagir com Manoel Soares.

"Vou fazer uma perguntinha. Manoel, você tem alguma pergunta para me fazer?", disse. O apresentador então falou um questionamento de uma pessoa da plateia, que queria saber se Susana já se apaixonou em cena e confundiu trabalho com vida pessoal.

Sem revelar nomes, a atriz confirmou e disse que tinha muito medo do personagem do colega. Em outro momento, a artista falou sobre o relacionamento que surgiu nos bastidores da produção "A Sucessora" (1978), com Rubens Falco -apesar do amor que surgiu em cena, os dois só ficaram juntos após o fim da trama.

"Ele me deu o primeiro beijo na boca no personagem e o beijo fez eu me aproximar fisicamente dele. Eu acho que confundi o personagem com a pessoa, mas foi a primeira vez. Durante a novela, a gente sentiu tesão, mas não rolou. A gente casou, foi para a Europa e ficou dois anos juntos."

Aos 80 anos, ela ainda afirmou que vai processar quem a chamar de velha e disse que se sente ofendida quando usam a palavra para caracterizá-la, o que já ocorreu nas redes sociais.

"Eu me recuso ser taxada de velha. Acho preconceito chamar de velha. Eu quero dizer que vou processar quem me chamar de velha! Fico muito ofendida. No Brasil, é pecado, você não pode envelhecer. O maior insulto que já recebi foi me chamar de velha, 'você ainda está no ar, sua velha'", comentou.