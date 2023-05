SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar se lança em mais uma empreitada. O jogador brasileiro lançou, nesta segunda-feira (29), o Navio Ney em Alto Mar. A atração é um cruzeiro temático que sairá de Santos, no litoral de São Paulo, terra natal do jogador.

O início está previsto para 26 de dezembro e desembarque no dia 29 do mesmo mês, e o percurso terá uma parada Búzios, no Rio de Janeiro. A conta oficial da divulgação afirma que serão "72 horas de ousadia e alegria com um dos maiores ídolos do futebol."

Ainda não há informações sobre valores ou onde adquirir vagas. Outras celebridades já tiveram navios temáticos. O mais recente foi o Navio da Xuxa, que ocorreu em março em comemoração aos 60 anos da apresentadora.