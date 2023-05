SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - **Texto com spoilers da série "Succession"**

Um detalhe inusitado marcou o desfecho do último episódio de "Succession", lançado neste domingo (28) pela HBO. No final da quarta temporada, Kendall (Jeremy Strong) foi coroado como o "rei do império" Roy e a celebração contou com uma bebida inesperada: um milkshake com ingredientes nada apetitosos.

Preparado pelos irmãos Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin), o drink foi produzido com itens que estavam na geladeira da mãe do trio: leite, pão de forma, picles, tabasco, ovos, cacau em pó e (um adicional de) cuspe da irmã de Kendall, Shiv.

Em entrevista ao podcast oficial do seriado, Strong contou que a bebida era real. "Fizemos isso apenas algumas vezes e depois saí e vomitei, pulei no oceano e lavei meu cabelo. Sim, eu bebi, sim", admite ele. "Eu não saberia como não beber. Kendall queria tanto (o cargo de CEO), que beberia o que quer que fosse. Mas foi nojento."

A quarta temporada de "Succession" chegou ao fim neste domingo e pode ser conferida na HBO Max.