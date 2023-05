SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Igor Cavalari e Thiago Marques, mais conhecidos como Igão e Mítico, falaram sobre a trajetória com o Podpah no "Na Grelha com Netão" (RedeTV!), e revelaram que ganharam R$ 200 mil nos três primeiro meses do podcast.

"Senti que o podcast ia entrar em uma onda muito louca (...). Fui participar e voltei para casa com essa sensação: 'Se eu tiver um parceiro, a gente vai falar de funk, de futebol, de outras coisas mais 'rua' mesmo, vamos ser mais do povo. Só preciso achar alguém'", detalha Mítico.

Igão não imaginava parceria profissional com Mítico: "Se eu fosse pensar em uma pessoa, pensaria em outra, não no Mítico, e ele também. Então meio que não sei o que aconteceu. A gente se encontrou momentos antes dessa decisão do Mítico de me ligar, gravamos um vídeo e daí surgiu: 'E se eu chamasse o Igão'? Aí eu apareci no radar dele de novo, porque a gente estava distante, ele estava morando longe".

Ganhos nos primeiros meses: "Gravamos esses 30 episódios e juntamos uma graninha. A gente fez 200 mil reais nesses três primeiros meses e era tudo que a gente tinha até então. Falei assim: 'Mítico, se a gente for montar o nosso estúdio, com os equipamentos, a gente vai gastar o que a gente tem'. E ele falou: 'Beleza, só me dá o dinheiro do aluguel e vamos investir tudo'", contou Igão.