SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação das filhas de Gugu Liberato, Sofia e Marina, em audiência judicial na semana passada sobre a herança do apresentador ganhou contornos de série televisiva.

Como em "Succession" (HBO), carros luxuosos filmados do alto, imagens aéreas da cidade e herdeiras cercadas por advogados são algumas das passagens exibidas em um vídeo produzido pela equipe de Nelson Wilians, que defende as estudantes e a mãe delas, Rose Miriam di Matteo.

As imagens foram captadas na segunda-feira (22), quando Marina, Sofia e Rose compareceram ao fórum João Mendes, na capital paulista. Na ocasião, as gêmeas deram declarações em favor do reconhecimento da união estável dos pais -atualmente, Rose Miriam não tem direito a nada da herança.

O vídeo tem cerca de dois minutos de duração e é iniciado na mansão luxuosa de Wilians. De óculos escuros e empunhando uma maleta, o defensor desce os degraus que interligam os andares de sua residência e se dirige à mesa de jantar, onde se serve de uma xícara de café e folheia um jornal.

Em seguida, imagens aéreas da Catedral da Sé e do trânsito da cidade de São Paulo antecedem a chegada de três carros de luxo em frente ao fórum do Tribunal de Justiça paulista. Deles, descem os advogados, as estudantes e Rose Miriam, que têm seus passos acompanhados em câmera lenta enquanto conversam entre si.

Antes de atuar na disputa pela herança de Gugu, Wilians já adotava o estilo cinematográfico para falar de seu escritório de advocacia e também para compartilhar, nas redes sociais, momentos vividos em família. Viagens em jatos particulares, helicópteros e lanchas estão presentes em alguns dos vídeos postados em seu perfil no Instagram.