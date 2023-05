SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jovem Gabriela Alvarez viralizou no TikTok ao mostrar como recuperou parte do dinheiro que gastou comprando ingresso para um dos shows do Coldplay em Barcelona, na Espanha.

Ela soube que a organização estava entregando 2 euros por copo recolhido no evento e se juntou com amigos para procurar copos "abandonados" pelo Estádio Olímpico de Barcelona.

"Acabamos ganhando 130 euros", escreveu Gabriela na legenda do vídeo de seu perfil @gabi.alvarezzz. O valor equivale cerca de R$ 702,00 na conversão para o real e o ingresso mais barato custou 50 euros (R$ 270), ou seja, ela e os amigos recuperaram ao menos duas entradas.

A publicação recebeu mais de 500 mil curtidas desde o fim de semana e foi vista 5,8 milhões de vezes apenas no TikTok. Ao final do vídeo é possível ver a jovem sorridente com as notas de euros na mão.

A banda Coldplay cantou para mais de 200 mil pessoas nos quatro shows que fez no estádio do Barcelona.