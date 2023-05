SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos fins de semana de julho, o Jockey Club, em São Paulo, receberá o festival Arraial Estrelado, com shows de Luan Santana, Wesley Safadão, Zezé di Camargo, Bruno e Marrone, Alceu Valença e Elba Ramalho.

Completam o lineup os grupos Turma do Pagode, DDP Diretoria e Falamansa, além das duplas sertanejas Hugo e Guilherme, Clayton e Romário, Ícaro e Gilmar e Zé Neto e Cristiano.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse e custam a partir de R$ 370 (terceiro lote). Para o setor premium, o preço é R$ 620.

Parte do valor do ingresso será destinada à ONG Banco de Alimentos, que atua no combate à fome e na redução do desperdício de comida.

O evento oferece, ainda, a opção "entrada solidária", que dá 45% de desconto no ingresso e exige a entrega de 1 kg de alimento não perecível no dia do festival. A condição não é cumulativa e está sujeita à disponibilidade. A festa não terá área de open bar.

Programação

Sábado - 1/7, às 13h

Luan Santana

Turma do Pagode

Domingo - 2/7, às 13h

Clayton e Romário

DDP Diretoria

Wesley Safadão

Domingo - 9/7, às 13h

Bruno e Marrone

Falamansa

Zezé di Camargo

Sábado - 15/7, às 13h

Alceu Valença

Elba Ramalho

Domingo - 16/7, às 13h

Hugo e Guilherme

Ícaro e Gilmar

Zé Neto e Cristiano

ARRAIAL ESTRELADO

Quando 1, 2, 9, 15 e 16/7, às 13h

Onde Jockey Club - Portão 1, rua Dr. José Augusto de Queiroz, 96, Cidade Jardim

Preço A partir de R$ 370, em ingresse.com

Classificação 18 anos

Link: https://arraialestrelado.com.br/