SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro final de semana do festival MITA, no Rio de Janeiro, teve um momento especial para os fãs de Xuxa.

Este, da banda Haim, fez o público de 20 mil pessoas cantar Ilariê. Durante o show no domingo (28), a cantora de Los Angeles afirmou: "Uma das minhas heroínas quando eu era bebê era uma mulher chamada Xuxa".

"Se a Xuxa estiver vendo isso: minha rainha, eu te mandei uma mensagem no Instagram, e estou esperando uma resposta. Então o meu sonho para esta noite é: se eu cantar uma música da Xuxa, vocês cantam comigo?", perguntou Este à plateia, antes de iniciar um "Ilari lari ê" que foi prontamente respondido com um "ô ô ô".

A homenagem chegou à rainha dos baixinhos, que postou um vídeo do momento no Instagram. "Que emocionante, ouvi, vi e recebi seu lindo carinho", escreveu Xuxa para Este. A estadunidense respondeu: "Você é minha ídola, eu te amo para c*ralho, por favor seja minha amiga".

Nos comentários, outros famosos elogiaram. "Viva a nossa eterna rainha! Te amo Xu", escreveu Scheila Carvalho. Fernanda Gentil também comentou: "Rainha é rainha, não tem jeito". Tirullipa também se pronunciou: "Você é a maior de todas, minha rainha. Te amoooooo".

Os fãs da banda Haim já sabiam que Este é fã da Xuxa, e prepararam um presente. Durante o show, ela ganhou uma camiseta estampada com a foto da rainha dos baixinhos e se emocionou:

As três irmãs que compõem a banda já tinham postado uma homenagem a Xuxa no TikTok. Antes do show, postaram um vídeo nos ensaios dançando justamente Ilariê -mas ninguém sabia que a música faria parte do show mesmo!