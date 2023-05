SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Universal Music Group pretende adquirir o catálogo do Queen do Disney Music Group, de acordo com o depoimento de uma fonte familiarizada com aquisição de músicas à CNN. Segundo ela, o valor da compra pode ultrapassar US$ 1 bilhão. Um porta-voz do Disney Music Group consultado pelo canal, no entanto, disse que o grupo não pretende vender o catálogo.

De acordo com a CNN, a fonte disse que as negociações entre os dois grupos estão encaminhadas e que o valor da compra, que deve ser realizada dentro de um mês, pode ultrapassar US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões). A fonte acrescentou que a venda pode ultrapassar e que o negócio "deve ser fechado em um mês".

Se a compra se efetuar, passará a representar a maior quantia paga por um catálogo de músicas, recorde que é mantido hoje pelo do cantor Bruce Springsteen, cujas faixas foram adquiridas por cerca de US$ 500 milhões.