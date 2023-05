SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Zerei a vida, passei de fase". Foi assim, com expressões usadas por gamers para celebrar suas conquistas, que a apresentadora Patrícia Abravanel anunciou, nesta terça-feira (30), a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin na gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos.

Ao receber o político no palco, Patrícia logo perguntou: "Você sabia que era eu, né [e não o pai, Silvio Santos]?". Alckmin respondeu que sim.

Patricia lembrou que Alckmin fez parte da história do programa Silvio Santos ao participar, em 1977, como prefeito de Pindamonhangaba (SP), do quadro "Cidade contra Cidade", uma competição entre municípios.

"Nós vencemos quatro vezes. Ficamos quatro domingos no ar. O programa era um sucesso absoluto. Foi muito bom, e a nossa cidade ficou conhecida no país inteiro. O programa mostrava as coisas boas da cidade. Quando a gente voltava para a cidade, era uma festa", disse Alckmin.

Ele também contou uma curiosidade. "Eu ficava de olho na plateia, porque ainda não era casado, mas a minha namorada ficava na plateia, era a Lu [Lu Alckmin]".

O vice-presidente foi homenageado com um troféu entregue por Íris Abravanel em nome do marido, Silvio Santos. "Fala pro Silvio preparar o café porque vou visitá-lo."

Quando já tinha saído do palco, Patrícia perguntou: "Cadê o meu marido? Ele viu tudo?". Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro (PL), acompanhou toda a gravação desde os bastidores. O programa especial vai ao ar no próximo domingo (4). As filhas de Silvio acompanham as gravações. Ele não deve participar.

À MESA

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia participou de um almoço promovido pelo Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo) no hotel Intercontinental, na capital paulista, na segunda-feira (29). Durante o encontro, a magistrada falou aos presentes sobre o tema "A dignidade da pessoa humana e o STF". Os advogados Dora Cavalcanti e José Luis Oliveira Lima estiveram lá. O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, também compareceu.