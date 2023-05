SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um membro da equipe da cantora Lana Del Rey xingou o Brasil em um post nas redes sociais. Ele disse que o país "não merece receber música ao vivo" e que ele mal pode esperar para poder voltar para casa após ter seu celular roubado no Rio de Janeiro.

A musa do indie pop se apresentou no Mita Festival, na capital fluminense, no fim de semana passado.

O produtor Will Whitney fez um post no Instagram em que conta que teve seu celular roubado de sua mão por um motoqueiro.

"Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um merda em cima de uma moto. F*da-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa" escreveu. O texto ainda era acompanhado das hashtags #FuckBrasil (vai se f*der Brasil) e #GarbageHumans (lixo de humanos).

A publicação era acompanhada de uma foto do evento. Procurado, o festival afirma que o episódio ocorreu "em um passeio pessoal" na cidade, não dentro do Mita.

Pouco tempo após a coluna entrar em contato com a assessoria do evento, Will deletou o post.

Lana ainda subirá ao palco novamente neste próximo fim de semana, desta vez em São Paulo, para a edição paulistana do festival.

Hospedada no Copacabana Palace, ela foi aproveitar um dia de praia em Ipanema no domingo (28), um dia após sua apresentação.

Com os cabelos presos em uma trança e sentada sobre uma toalha fina, Lana usava um body bege decotado e de mangas compridas.

Acompanhada por um grupo de cerca de seis pessoas, ela ficou no local até por volta das 11h. As fotos da cantora viralizaram nas redes sociais.