RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ator de "That '70s Show" Danny Masterson, 47, foi condenado ontem por estuprar duas mulheres em sua casa em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, no início dos anos 2000. O artista está sob custódia e a sentença pode variar de 30 anos a prisão perpétua.

Em um veredito dividido, o júri composto por sete mulheres e cinco homens não conseguiu chegar a uma decisão sobre outra acusação de agressão sexual. Eles ficaram divididos na acusação relacionada à ex-namorada Chrissie Carnell-Bixler. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Ex-namorada diz estar desapontada pelo ator não ter sido condenado em sua acusação de estupro. Em um comunicado, Carnell-Bixler disse que está "encorajada pelo fato de Danny Masterson enfrentar alguma punição criminal", mas está "devastada por ele ter se sido liberado da responsabilidade criminal por sua conduta hedionda contra ela".

Outra acusadora também enfatizou em uma declaração que está "desapontada por ele não ter sido condenado em todas as acusações".

Segundo autoridades, Masterson provavelmente será condenado a cerca de 12 anos de prisão porque o ator não tem antecedentes criminais e os crimes ocorreram há anos.

Início da investigação dos casos de estupro: A investigação contra Masterson foi iniciada em 2017, quando três mulheres apresentaram acusações na mesma época em que Harvey Weinstein foi acusado publicamente de agredir sexualmente várias mulheres. O julgamento se baseou na denúncia de três mulheres que sofreram estupros entre 2001 e 2003. À época, o caso criminal ganhou destaque devido ao movimento Me Too (movimento contra o assédio sexual e a agressão sexual).

Semelhança no modus operandi do ator: Elas detalharam um padrão do ator, que as convidava para a sua casa em Hollywood Hills e dava uma bebida. Dessa forma, elas rapidamente ficavam embriagadas antes que o ator conseguisse estuprar as mulheres.

Uma quarta acusadora, conhecida como testemunha de "atos ruins anteriores", cujas alegações não levaram a acusações, também testemunhou que o ator a estuprou em 2001 durante uma festa quando ele estava filmando "Drácula 2000".

Em um dos casos, Masterson supostamente arrastou uma vítima para uma jacuzzi antes que ela desmaiasse. Ela disse que acordou em uma cama com ele a penetrando.

Início do julgamento: O primeiro julgamento começou em outubro do ano passado e, à época, o ator se declarou inocente. No entanto, o julgamento chegou a ser anulado em novembro, depois que o júri estava em um impasse sobre a decisão. Na ocasião, ele foi flagrado sorrindo ao sair do tribunal após a declaração ao lado de sua mulher, Bijou Phillips, com quem tem uma filha, 9.

Proteção da igreja: De acordo com as três mulheres, a igreja da Cientologia desempenhou um papel crucial no julgamento. O ator tem a proteção da igreja, organização religiosa popular entre os astros de Hollywood. Elas alegam que foram assediadas por membros após relatar os estupros às autoridades.

Como todas as mulheres que o acusaram de estupro eram integrantes da Cientologia, elas não contataram as autoridades imediatamente após os supostos ataques pois temiam serem rotuladas de "pessoa repressiva" dentro da igreja.

A igreja também teria dito acesso a documentos sigilosos, por isso a juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Charlaine Olmedo, que supervisionou o julgamento, indicou que pode investigar o vazamento do material. Em maio, um advogado da igreja enviou um e-mail à promotoria distrital de Los Angeles contestando a representação do grupo pelos promotores. A defesa negou que o vazamento tenha vindo deles.

Defesa do ator: Os advogados de defesa Phillip Cohen e Shawn Holley descreveram as discrepâncias entre os relatórios policiais e os testemunhos. Masterson afirmou que fez sexo consensual com as suas acusadoras.

Demissão de série da Netflix após acusação de estupro: Masterson foi excluído da sequência do "That '70s Show" e também demitido da comédia da Netflix, "The Ranch", em 2017, quando as acusações foram divulgadas.