SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Jeff Machado, que foi encontrado morto no último dia 22 de maio, enviou mensagem de áudio pedindo ajuda com trabalho para Bruno de Souza Rodrigues -um dos nomes investigados pela sua morte pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Segundo divulgado pelo jornal O Globo e confirmado ao UOL pelo advogado da família de Jeff, Jairo Magalhães, um áudio de 3 mim e 42 segundo, que está no inquérito, traz o artista relatando o seu sonho de atuar em uma novela e as cobranças de familiares para estar na televisão.

A polícia trabalha com o nome de Bruno Rodrigues como um dos suspeitos ao lado de Jeander Vinícius da Silva Braga -que, inclusive, afirmou em depoimento à DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros), na última sexta-feira (26), que está envolvido no "homicídio e ocultação do cadáver" do artista.

No áudio, Jeff pede para que o amigo "não desista dele e dê uma força para conseguir trabalhar na televisão". Afinal, seus familiares estavam ansiosos para vê-lo despontar como ator de novela.

A íntegra do áudio da conversa entre Jeff e o amigo está inclusa no inquérito que apura se a causa da morte teria acontecido após a falsa promessa de trabalho na televisão.

Até o momento, Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga são os nomes investigados pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A reportagem entrou em contato para saber se houve um pedido de prisão para a dupla, mas não obteve resposta da polícia.

VEJA NA ÍNTEGRA O ÁUDIO DE 3 MIN E 32 SEG DE JEFF PARA BRUNO:

"Bruno, bom dia. Tudo bem, meu querido? Escuta, vou te mandar um áudio longo. Ele não tem presa nenhuma e você pode ouvir no teu tempo, tá? Ontem meu avô, de 98 anos, e minha avó, 92, pediram para me ligar. Minha mãe foi lá visitar e, enfim, eu só falo Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e coisa assim, né? Eles pediram pra me ligar e meu avô disse assim: 'meu filho, vai demorar muito?'. Eu disse: 'o quê, vô?'. Ele: 'pra fazer novela?'. Eu falei: 'Por quê, vô?'. Ele: 'o vô tá velhinho e queria te ver na TV'. Sabe, Bruno, achei aquilo tão assim... Eu falei: 'pô, vou falar pro Bruno'. Eu pensei se deveria te falar, mas como você é um cara sensível e ficou muito triste com o falecimento da tua avó e da tua mãe, entendeu? Eu achei que deveria te falar isso porque você tem sido tão especial para mim, tem me ajudado e me indicado. Pena que aconteceu isso da pandemia que parou tudo e tal".

"Bruno não desiste de mim, cara. Me dá uma força, entendeu. Eu queria entrar logo para o meu vô me ver, sabe? Eu vejo que está chegando a hora dele, entendeu? A minha avó tem 92 anos e falou: 'não vai morrer nada, não. Você vai vir me visitar e depois vai fazer novela. A vó veio me dar um conselho: 'quando você quer uma coisa tem que ser insistente e ir atrás, mesmo sendo inconveniente porque o não você já tem. Uma vez eu queria muito mudar de emprego e procurei um deputado da cidade. Falei: 'ô, se realmente você não conseguir pra mim, eu não vou votar mais e nem minha família''. E ela conseguiu o emprego, entendeu. Achei que aquilo tudo era pra procurar você. Eu não vou ligar para você direto, mas que eu mandasse esse áudio pra que você ouvisse e soubesse que tô tranquilo em casa esperando não estou ansioso, tô de bem e me cuidando. Assim, Bruno, eu queria trabalhar e preciso. Bruno, meu dinheiro já acabou, entendeu? Eu realmente preciso trabalhar, mas porque eu quero me reinventar. Você conhece a minha história e minha vida vai mudar, mesmo que seja uma coisa pequena, uma oportunidade. É o que eu quero, Bruno, entende? Eu não quero voltar para o Sul. É o que eu quero, entendeu? Eu vou tentar até conseguir"

"Não sei porque você entrou no meu caminho. Quando eu conversei contigo, nem vi que você trabalhava na TV Globo, eu te achei um cara interessante e fiquei a fim de ti. Depois que você me perguntou o que eu fazia e eu falei: 'cara, tô fazendo figuração e tal'. Eu achei tudo uma coincidência, entendeu? É isso, tá? Me vê o que você pode fazer por mim, conversar com o Filipe, entendeu? Me dá uma previsão, vai ser em agosto, setembro, só para eu ter uma ideia, sabe? É isso, muito obrigado, querido. Eu nunca vou esquecer você fazer isso por mim, dar essa força e estar me apoiando sem pedir nada em troca. Muito obrigado, tá? Um abraço forte, tô com saudade. Quando quiser vir aqui em casa, me fala que eu busco você, tá bom? Um beijo!".

O QUE SE SABE ATÉ AGORA?

Jeff estava desaparecido havia quatro meses. A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia.

Os restos mortais estavam dentro de um baú que pertencia ao ator. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande (RJ), região em que Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontavam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte. Apesar disso, segundo o laudo de necropsia, o estágio avançado de decomposição impede a definição exata da causa da morte.