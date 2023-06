SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pirajá, bar fundado no Rio de Janeiro há 25 anos, desembarca pela primeira vez na zona norte de São Paulo. A rede já conta com outras seis unidades na capital paulista, todos nas regiões oeste e sul, além de uma filial em Alphaville, uma em Barueri e outra em Campinas.

Esta é também a primeira vez que qualquer negócio do grupo Cia Tradicional de Comércio, que está à frente do Pirajá, é aberto na região norte da cidade. A empresa gerencia os bares Astor, SubAstor e Original, a cervejaria Câmara Fria, os restaurantes Lanchonete da Cidade, Ici Brasserie e a rede de pizzarias Bráz.

O novo endereço do botequim, instalado no shopping Center Norte, é inaugurado nesta quinta-feira, 1º de junho. Além da casa nova, a rede renovou o cardápio e acrescentou pratos feitos, petiscos e uma sobremesa.

Um dos pratos estreantes é a empada de camarão, inspirado em receita que faz parte do menu da Confeitaria Colombo, endereço tradicional carioca, desde 1894. Ao preço de R$ 15, o salgado é recheado com camarão ao molho de frutos do mar.

A empada também aparece em versão recheada com moela, inspiração de um petisco servido no bar Salete, outro endereço carioca famoso. A unidade custa R$ 15. Ainda na ala de petiscos, o pastel de angu (R$ 15) ganha recheio de espinafre e queijo da Serra da Canastra. Os bolinhos de moqueca (R$ 40 a porção) são servidos com maionese de coentro.

A carne de panela é servida como aperitivo, por R$ 35. A casa lança um sanduíche, chamado jacaré de bacalhau original (R$ 55), preparado com bacalhau, cebola roxa e queijo da Serra da Canastra derretido na baguete.

Na seção de pratos feitos, o frango à passarinho sai por R$ 50 e o filé de peixe grelhado a R$ 58, acompanhado de purê de batata e chuchu com molho de frutos do mar. O filé à milanesa, ao preço de R$ 66, é acompanhado de arroz de brócolis, ervilha, cebola, presunto e batata palha. Outra opção é o espaguete com carne de panela desfiada -o prato individual sai por R$ 64.

Para finalizar, a pedida doce é o brigadeirão, ao preço de R$ 19. As receitas estarão disponíveis em todas as unidades do bar a partir desta quinta-feira.

As novidades fazem parte das comemorações de 25 anos do botequim, endereço tradicional no Rio de Janeiro que importou para a capital paulista seu estilo de boteco despojado com clima praiano.

PIRAJÁ

Onde Shopping Center Norte - tv. Casalbuono 120, Vila Guilherme, região norte.

Link: https://piraja.com.br/