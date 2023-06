RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Francisco Gil, 28, filho de Preta Gil falou do tratamento da mãe contra um câncer no intestino. O cantor, da banda Gilsons, disse que a artista está "cercada de amor".

"Ela está bem, em uma fase mais tranquila do tratamento. Vai dar tudo certo. Estamos confiantes e ela está cercada de amor", disse ao gshow.

Importância de prêmio da música brasileira: Em uma conversa durante a 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu ontem à noite no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o cantor comentou sobre a importância da premiação. A banda, formada por ele, José Gil e João Gil, filho e neto de Gilberto Gil, respectivamente, venceu na categoria "Melhor Grupo Pop Rock".

"Esse prêmio é muito importante, porque é a oportunidade de trazer o reconhecimento, colocar a nossa cena em evidência. A nossa música, talvez, seja a nossa maior joia. Ter o Prêmio da Música Brasileira de volta, acontecendo no Theatro Municipal, é um presente".

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER

Em janeiro deste ano, Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Os sintomas começaram a aparecer durante uma turnê com o pai, Gilberto Gil, contou ela ao Fantástico.

Em razão do tratamento contra a doença, a cantora compartilhou contou que o cabelo caiu muito nos últimos meses. "Vamos cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida", escreveu a cantora enquanto estava no salão.