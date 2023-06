SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Al Pacino, 83, vai ser pai pela quarta vez, conforme noticiou o site TMZ dias atrás. O ator já tem três filhos com duas mulheres diferentes (dois com Beverly D'Angelo e um com Jan Tarrant), e agora sua namorada, Noor Alfallah, 29, espera um bebê para as próximas semanas.

Apesar de não ser uma celebridade, Noor não é totalmente desconhecida no mundo dos famosos. Nascida no Kuwait e criada na Califórnia, ela frequenta as colunas sociais e sites de celebridades há alguns anos. Em 2019, virou notícia porque foi clicada jantando com Clint Eastwood, então com 89 anos. Os dois disseram que a relação entre eles era de amizade, nada além.

Com Mick Jagger, a coisa foi séria. Em 2018, Noor contou à revista Hello! que sua relação de alguns meses com o roqueiro havia chegado ao fim. Ela estava tristinha. "Foi meu primeiro namoro de verdade, firme", contou. Mick tinha 74 anos. Ela, 22.

"Não estou nem aí para as nossas idades, sigo o que o meu coração manda", rebateu Alfallah, à época. A diferença de mais de 50 anos entre os dois se repete agora, com Al Pacino. Os dois, que estariam juntos desde 2020, com algumas rupturas, mantiveram a gravidez em segredo até dias atrás, quando ela confirmou a sites internacionais que está no oitavo mês de gestação.

Em sua conta no Instagram (54 mil seguidores) ela costuma publicar imagens de viagens, ensaios e encontros com amigos em festas e eventos. Não há registros de sua gravidez, exceto por uma imagem publicada no Dia das Mães, em que homenageia e aparece sentada ao lado de sua genitora, com uma parte da barriga (bem grande já) aparecendo sob a mesa.

Segundo o Daily Mail, antes de namorar Pacino, ela teria tido também um romance com o bilionário Nicolas Berggruen, 61. Profissionalmente, Noor tem quatro séries de TV em seu currículo, uma delas estrelada por David Schhwimmer, o Ross, de "Friends". Ela trabalhou como produtora e pós-produtora.