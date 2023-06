SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos coelhos mais famosos do Brasil, o Sansão, da Turma da Mônica, ganha diferentes versões feitas por estilistas brasileiros em nova exposição em São Paulo, no shopping SP Market. O bichinho de pelúcia é o brinquedo favorito da Mônica, personagem do Mauricio de Sousa que completa 60 anos.

Além de sua tradicional aparência na cor azul, em "Coleção Sansão - Estilistas Brasileiros" o coelho aparece em outras 30 versões feitas por designers conhecidos no meio da moda e de diferentes regiões do país. Entre eles estão Luiza Mallmann, Isaac Silva, Meninos Reis e Walério Araújo.

No trabalho, os estilistas apresentam Sansão com uma jaqueta jeans cheia de pedrinhas brilhantes, recriado com materiais como couro e até em formato geométrico.

A exposição, feita em parceria com a Mauricio de Sousa Produções (MSP), é gratuita e acontece até o dia 23 de julho no shopping. Quem visitá-la poderá ainda aproveitar as atrações do Parque da Mônica, que está no SP Market desde 2015, com ingressos a partir de R$ 105.

Ao final da mostra, todas as obras serão leiloadas e o valor arrecadado será revertido para instituições de caridade.

Além de promover a moda nacional, a exposição faz parte das comemorações e homenagens à Mônica, que completa seis décadas e está presente no imaginário brasileiro desde seu surgimento em uma tirinha publicada na Folha em 1963.

Outra ação que aconteceu neste ano e faz parte das comemorações foi a instalação de um Sansão gigante no Conjunto Nacional, na avenida Paulista.

COLEÇÃO SANSÃO ? ESTILISTAS BRASILEIROS

Quando Seg. a sáb. das 10h às 22h, dom. e feriados, das 14h às 20h. Até 23/7

Onde Shopping SP Market - Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, região sul

Preço Grátis