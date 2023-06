SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS Experience vai fechar as portas no final deste mês. A medida ocorre após a Fundação Padre Anchieta, dona do imóvel em que o museu está localizado, decidir não renovar o contrato de locação.

O espaço fica em uma antiga marcenaria da TV Cultura, na zona oeste de São Paulo. Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, que participaram das reuniões, a Fundação Padre Anchieta tem outros planos para o uso do imóvel.

Dessa forma, a atual exposição em cartaz, "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina", que se encerra no próximo dia 25, será a última a ocupar o galpão.

Por ora, não há planos para transferir o projeto, que custou R$ 8,5 milhões, para outro local. Apesar de lamentarem a decisão, pessoas ligadas à administração do MIS Experience afirmam que o espaço tinha custos altos de manutenção.

Além disso, há a sensação de que o museu cumpriu sua função. Inaugurado em 2019 como um braço do MIS (Museu da Imagem e do Som), ele trouxe para a capital paulista a primeira exposição imersiva de sua história, com projeção de obras de artistas em larga escala.

Desde então, esse tipo de mostra se multiplicou e virou aposta de diversos espaços culturais da cidade -e, hoje, ocupa até mesmo shopping centers.

O MIS Experience se inspirou no Atelier des Lumières, em Paris, onde os visitantes são convidados a mergulhar em obras como a "Noite Estrelada", de Van Gogh, ou "O Beijo", de Gustav Klimt.

O MIS e o MIS Experience, assim como o Paço das Artes, são atualmente geridos pela Associação Cultural Ciccillo Matarazzo, mas o contrato vai ser encerrado em agosto.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo vai publicar um novo edital de chamamento público para a gestão dos museus.