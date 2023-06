SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram fotografados juntos, pela primeira vez, misturando-se com os parentes um do outro. De acordo com imagens divulgadas pelo site Page Six, os dois artistas são vistos em um evento familiar com a presença de Pauline Chamalet, irmã do ator de "Me Chame Pelo Seu Nome".

As fotos mostram que todos estavam com looks visivelmente confortáveis. Fontes do PageSix apontam, inclusive, que as duas celebridades estão passando "todos os dias juntos". Além disso, eles já foram fotografados malhando juntos e em um café de Beverly Hills.

As notícias de que a integrante da família Kardashian e Chalamet estariam namorando começaram a circular após uma postagem ganhar destaque no site DeuxMoi, em abril. O assunto viralizou e a web já começou a "shippar" o casal.

Chalamet já foi apontado como namorado de Lourdes Leon (filha de Madonna), Lily-Rose Depp (filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis) e Eiza González.