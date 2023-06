SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF acha cofre com R$ 4,4 milhões em ação contra aliados de Lira, Lula indica Zanin ao STF e outras notícias para começar esta sexta-feira (2).

CONGRESSO NACIONAL

Cofre achado pela PF em operação contra aliados de Lira tinha R$ 4,4 mi em dinheiro vivo. Polícia Federal mirou aliados do presidente da Câmara em operação que investiga fraude com kit de robótica.

STF

Lula indica ao STF seu advogado e amigo Cristiano Zanin. Advogado assumirá o assento de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, caso seja aprovado pelo Senado.

JUSTIÇA

Rosa Weber critica falta de mais mulheres no STF em dia de indicação de Zanin. Declarações da presidente do tribunal ocorrem durante reunião com presidente da Finlândia.

GOVERNO LULA

Lula diz que só fará reforma ministerial se houver uma 'catástrofe'. Declaração ocorre em meio à pressão do centrão por mais espaço no governo.

CONGRESSO NACIONAL

Lira avisa que irá congelar projetos de Lula até governo mudar relação com deputados. Presidente da Câmara e líderes do centrão sinalizam que vão continuar pressionando Planalto a buscar soluções céleres para atender pedidos da Casa.

GOVERNO LULA

Senado aprova MP dos Ministérios, e Lula sofre reveses em estrutura de governo. Diferentemente do que ocorreu na Câmara, senadores aprovaram o texto em cerca de duas horas.

CONGRESSO NACIONAL

Juiz do RN condena Rogério Marinho à perda de mandato, mas senador vai recorrer. Parlamentar recebeu pena por crimes que teriam sido cometidos quando ele era vereador em Natal.