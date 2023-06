SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marco Pigossi afirmou que a produção de seu documentário "Corpolítica", dirigido por Pedro Henrique Fogaça e ganhador do prêmio Fênix no Festival do Rio do ano passado, o ajudou a falar abertamente sobre sua homossexualidade.

"Esse filme é pessoal, uma das coisas mais bonitas de autoaceitação e saída do armário, de um peso que carregava há muito tempo de ser uma pessoa homossexual e não saber como se colocar nisso. Não existia isso dentro da TV. Eu tinha uma certa dívida com a minha comunidade, com esses corpos e quanto me violentei não sendo", afirmou Pigossi ao Gshow.

Em novembro de 2021, o ator anunciou seu namoro com o cineasta italiano Marco Calvani, publicando uma foto no Instagram com uma legenda bem humorada. "Chocando um total de 0 pessoas", escreveu.

"Corpolítica" discute a importância da representatividade LGBTQIAP+ em cargos políticos. O filme reproduz depoimentos de seis candidatos às eleições municipais de 2020.