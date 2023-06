A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira (02) Jeander Vinícius da Silva Braga, suspeito do assassinato e ocultação do cadáver de Jeff Machado. Bruno de Souza Rodrigues, também suspeito do crime, está foragido.

Ao UOL, o advogado da família do ator afirma: "Hoje, pela manhã, tomamos ciência da prisão do Jeander Vinícius, e com serenidade esperamos que o mesmo responda na medida de sua culpabilidade neste crime bárbaro. Aguardamos, com ansiedade, a prisão do Bruno, que, no nosso entender, também é o principal responsável de todo esse crime".

"Diligências estão em andamento para localizar e capturar o outro suspeito", diz a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O mandado de prisão temporária dos dois foi expedido ontem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Jeander Vinícius da Silva Braga foi quem confessou o crime em depoimento à polícia, de acordo com o advogado da família de Jeff Machado. Segundo Jairo Magalhães, ele confirmou que esteve no local do crime e que estava envolvido no homicídio e na ocultação do corpo.

Bruno de Souza Rodrigues, que ainda não foi preso, foi para quem Jeff pediu ajuda na carreira. Em áudio anexado no inquérito, o artista relata o seu sonho de atuar em uma novela e as cobranças de familiares para estar na televisão. E acrescenta: "Bruno, meu dinheiro já acabou, entendeu? Eu realmente preciso trabalhar".

À polícia, Bruno afirmou ter filmado uma relação sexual entre Jeff, Jeander e um homem chamado Marcelo antes do crime. Os investigadores acreditam que Marcelo é um personagem fictício -Bruno alega que se retirou do quarto após filmar a relação e, depois, Jeander lhe contou que Marcelo havia aplicado um mata-leão em Jeff.

Jeff estava desaparecido havia quatro meses. A família começou a suspeitar do sumiço no dia 27 de janeiro, e no dia 9 de fevereiro ele foi declarado desaparecido pela polícia.

Os restos mortais estavam dentro de um baú que pertencia ao ator. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (22), enterrado e concretado no chão de um imóvel em Campo Grande (RJ), região em que Jeff morava.

O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados acima da cabeça. As condições apontavam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte. Apesar disso, segundo o laudo de necropsia, o estágio avançado de decomposição impede a definição exata da causa da morte.

