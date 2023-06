SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro jovens com problemas e sonhos típicos da idade estão em "Um Ano Inesquecível", livro que ganha adaptação em uma série homônima, que será exibida ao longo do mês de junho, no Prime Vídeo. É uma série mas foge do formato convencional de episódios em sequência. A atração é composta por quatro filmes independente, um para cada estação do ano.

O primeiro longa, "Verão", tem direção de Cris D'Amato (de "Confissões de Adolescente"), e estreia nesta sexta-feira (2). "Um Ano Inesquecível" é uma aposta do canal de streaming, mas não dá para dizer que tenha sido arriscada: a obra que deu origem à série é escrita por Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, especialistas em público jovem e campeãs de vendas.

"Verão" aposta em uma história que tem o Rio de Janeiro como cenário. E tome praia, festas e Carnaval. A protagonista da história, originalmente escrita por Thalita Rebouças, é Inha (Livia Inhudes, conhecida por sua atuação como Vivi em "Chiquititas". Sua personagem é uma jovem do interior que sonha em estudar moda em Paris, e acaba sendo levada para a capital fluminense para tentar uma vaga de costureira numa escola de samba. E mais não falaremos para evitar spoilers.

Um filme inédito será lançado a cada sexta-feira de junho. Em "Outono", com estreia no dia 9, Lázaro Ramos assume a direção de um elenco potente para conduzir um musical, com direito a coreografias em cartões-postais de São Paulo, como o Viaduto Santa Ifigênia.

Protagonizado pela rapper brasileira Gabz, a produção acompanha a jornada de Anna Júlia, uma jovem que odeia música e sonha com o primeiro estágio em um escritório de advocacia. "A Anna me ensinou mais a curtir a jornada e o filme exalta a memória de ícones da música brasileira, que é algo que levo como missão de vida", explica Gabz, que interpreta faixas de Rita Lee e Jorge Benjor na produção.

Nessa mesma pegada de busca pelos sonhos, "Inverno" (no dia 16) e "Primavera" (dia 23) encerram a saga, com nomes como Letícia Spiller (que volta a interpretar uma mãe, em "Inverno") e Juliana Alves no elenco. Apesar de não seguir à risca as tramas do livro original, a escritora Paula Pimenta celebra que a essência das personagens foi mantida nos filmes.

Para Maitê Padilha, protagonista de "Inverno", o grande mérito da saga é que ela consegue traduzir exatamente o que a juventude de hoje pensa. "É muita coisa que acontece, com hormônios à flor da pele, então é bonito poder identificar isso e dar voz para essa fase tão delicada. Muitas vezes, essa coisa de peitar os pais é tido como rebeldia, mas a descoberta nos dá muita força de lutar".