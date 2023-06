SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira que fará shows no Brasil, e seus fãs começaram a se preparar para ir atrás dos ingressos. A turnê "The Eras Tour", que começou no dia 17 de março nos Estados Unidos, reúne faixas de todos os dez discos da cantora em apresentações que duram até três horas.

Taylor canta no Rio de Janeiro em 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. Na semana seguinte, a cantora se apresenta em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, no estádio Allianz Parque.

Os shows de Taylor criam uma imersão na mitologia da cantora. Em uma sequência interminável de trocas de roupa e cenário, a multidão acompanhará visuais utilizados nas suas fases country, pop e folk.

Ela vem abrindo os shows com faixas do colorido "Lover", de 2019, como "Miss Americana & the Heartbreak Prince" e "Cruel Summer". Depois, volta ao passado ao encenar hits do "Fearless", disco que lhe rendeu sua primeira estatueta de melhor álbum do ano no Grammy em 2010. O show ainda passeia por projetos como "Folklore", lançado na pandemia, "Speak Now", que deve ganhar uma regravação em breve, e "Midnights", lançado no fim do ano passado.

A cantora ainda escolhido duas canções surpresas para cada apresentação. Veja uma lista com as músicas que Taylor tem cantado nos shows dos Estados Unidos a seguir.

VEJA A SETLIST (SEM CONSIDERAR AS TROCAS)

1. Miss Americana & The Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

5. You Need To Calm Down

5. Lover

6. The Archer

7. Fearless

8. You Belong With Me

9. Love Story

10. Tis The Damn Season

11. Willow

12. marjorie

13. Champagne Problems

14. Tolerate It

15. ...Ready For It?

16. Delicate

17. Don't Blame Me

18. Look What You Made Me Do

19. Enchanted

20. 22

21. We Are Never Ever Getting Back Together

22. I Knew You Were Trouble

23. All Too Well (10 Minute Version)

24. Invisible String

25. Betty

26. The Last Great American Dynasty

27. August

28. Illicit Affairs

29. My Tears Ricochet

30. Cardigan

31. Style

32. Blank Space

33. Shake It Off

34. Wildest Dreams

35. Bad Blood

36. Surprise Acoustic Song

37. Surprise Acoustic Song

38. Lavender Haze

39. Anti-Hero

40. Midnight Rain

41. Vigilante Shit

42. Bejeweled

43. Mastermind

44. Karma