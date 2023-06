SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Paula Fernandes também celebrou a confirmação dos shows de Taylor Swift no Brasil. Nesta sexta-feira (2), as redes sociais ficaram em polvorosa com o anúncio de três apresentações da norte-americana no país, em novembro deste ano, e rapidamente recuperaram trechos da canção "Long Live", gravada por Paula com a artista pop em 2012.

Muitos usuários da web, inclusive, disseram que uma das surpresas das performances de Taylor, em São Paulo e no Rio de Janeiro, seria uma participação da sertaneja para o relembrar o hit. "Eu cantaria com certeza. Amaria esse reencontro. Eu diria a ela que é muito bom vê-la brilhar tanto e que ela é e sempre será bem-vinda em nosso país", conta Paula, em entrevista por e-mail ao F5.

Ao longo de toda a sexta-feira, o nome de Paula Fernandes figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Dezenas de memes mostraram qual seria a reação dos fãs caso "Long Live" fosse incluída nas performances.

Sobre o lançamento da faixa, em 2012, Paula lembra que foi um momento "incrível", já que o convite para a parceria partiu da própria Taylor. "E foi não só gravarmos juntas, mas como também eu fazer a versão de 'Long Live' em português. Foi um grande desafio!", completa.