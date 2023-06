SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift fez uma pausa entre canções, em um show da sua turnê "The Eras Tour", em Chicago, para fazer um discurso em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho. A cantora americana também criticou "legislações prejudiciais que põem em risco a comunidade queer".

A diva do pop disse aos fãs que as suas apresentações são um espaço "seguro e comemorativo" para pessoas que vivem "autêntica e lindamente", mas que é "impossível falar de orgulho LGBTQIA+ sem falar de dor".

"Atualmente, e nos últimos anos, houve tantas leis prejudiciais que puseram em risco as pessoas da comunidade LGBTQIA+. É doloroso para todos, cada aliado, cada ente querido, cada pessoa nessas comunidades", afirmou Swift.

A cantora, que trará a atual turnê "Eras Tour" a São Paulo e ao Rio de Janeiro em novembro, disse que é por isso que está sempre incentivando seus seguidores nas redes sociais a participarem das eleições --nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.

"Nós podemos apoiar [a causa LGBTQIA+] o quanto quisermos durante o Mês do Orgulho, mas se não estivermos fazendo nossa pesquisa sobre essas autoridades eleitas [não adianta]. Elas são aliadas? São protetores da igualdade? Quero votar neles?", questionou Swift, que foi ovacionada pelos fãs.

Na última eleição presidencial do país, vencida por Joe Biden, ela foi responsável por um aumento no registro de eleitores pela internet após compartilhar um post nas redes sociais.

Depois que Swift respaldou a candidatura de dois políticos do partido democrata no Tennessee, estado em que a artista nasceu, o número de eleitores registrados disparou.

No Brasil, sua apresentação na capital fluminense está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. Os shows em São Paulo serão nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

As apresentações da turnê "The Eras Tour" passam por todas as fases da carreira de Taylor Swift, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação fechada para convidados no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum "Red".