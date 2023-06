SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro condenou uma mulher a pagar R$ 38 mil ao cantor e compositor Caetano Veloso por danos morais. A farmacologista Maria Carla Petrellis chamou o músico baiano de "macaco pedófilo" nas redes sociais há cinco anos.

Em sua decisão, o juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento, da 39ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estipulou um prazo de 15 dias para o pagamento, sob pena de multa. Cabe recurso.

O comentário da farmacologista foi feito no Twitter, em resposta a um post da revista Fórum sobre o blogueiro Flavio Morgensten. Ele foi condenado a indenizar o músico baiano em R$ 120 mil por ter criado e incitado a divulgação da hashtag #CaetanoPedofilo.

A hasthag surgiu em outubro de 2017, quando o grupo MBL, o Movimento Brasil Livre, postou nas redes sociais que Caetano teria cometido pedofilia ao manter relação com Paula Lavigne --ambos iniciaram relação quando ela tinha 13 anos e ele, 40.

Caetano e Lavigne decidiram então processar o MBL, e a hashtag entrou nos trending topics do Twitter.

À época do casamento de Caetano e Lavigne, em 1986, não havia a atual previsão de crime nas relações sexuais entre maiores e menores de 14 anos --a discussão era caso a caso, a cargo do juiz, com base no comportamento do menor de idade.