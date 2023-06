SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclo 7 Leituras encena em junho a peça "O Mata-Burro" no Sesc 24 de Maio. A leitura da obra faz parte do 17° ano do projeto e acontece no dia 6, às 19h, com entrada gratuita.

Escrita por Fabio Brandi Torres, a produção conta a história de uma cidade no interior do Ceará, cujo trânsito é atrapalhado pelos burros da região. O prefeito encarrega o dono de uma loja de bicicletas a resolver o problema, mas os animais somem de repente.

A peça tem direção de Aury Porto e Claudio Jaborandy, Jé Oliveira e Marcelo Galdino no elenco --o músico Gui Calzavara também faz uma participação na história.

O 7 Leituras foi criado por Eugênia Thereza de Andrade e tem como tema desta temporada o teatro brasileiro contemporâneo.

Além da fundadora, Frederico Barbosa, Mika Lins e Paula Autran participam da seleção das obras abordadas pelo ciclo teatral.