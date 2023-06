SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Vai na Fé", atual trama das sete da noite da TV Globo, omitiu mais uma vez um beijo gay. O episódio deste sábado do folhetim suprimiu uma cena de afeto entre os atores Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos, intérpretes de Vini e Yuri na história.

O momento ficou apenas subentendido no capítulo, a partir de um registro da troca de carinhos por Tatá, papel de Gabriel Contente. Na hora do beijo, o personagem, que filma a situação, desvia o celular da direção deles.

Depois, uma fala dita por Sotero explicita o momento. "Por que tu tem vergonha de beijar um cara?", pergunta Vini a Yuri.

Esta é a segunda ocasião que a novela das sete da emissora deixa subentendido um beijo entre personagens do mesmo gênero.

Um caso parecido já havia acontecido no episódio de 10 de maio, quando as personagens Clara, papel de Regiane Alves, e Helena, vivida por Priscila Sztejnman, tiveram um momento de afeto fora da lente da câmera.

Na ocasião, o corte do beijo foi decidido pela cúpula de dramaturgia da Globo, que impôs a mudança à equipe de edição da novela. As duas personagens já haviam se beijado antes na história, mas em um contexto de fingimento, para se proteger de um assédio.

De acordo com o site Notícias da TV, os roteiros entregues a Sotero e Campos tinham a indicação explícita do beijo. No texto, estaria escrito "no alívio, os dois se encaram, rola um clima". "Yuri, mais tentado que nervoso, dá um selinho em Vini", continua o roteiro.