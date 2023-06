SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou, neste sábado (3), um cartaz com a foto de Bruno de Souza Rodrigues, produtor de TV suspeito do assassinato do ator Jeff Machado. Na última quinta-feira (1), ele e Jeander Vinícius da Silva Braga, o outro acusado pelo crime, tiveram os pedidos de prisão expedidos pela Justiça.

O objetivo do material é auxiliar nas investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros da capital fluminense. Na última sexta-feira (2), Braga foi preso e prestou seu depoimento oficial com sua versão de como ocorreu a morte do artista, que estava desaparecido desde janeiro.

O corpo de Jeff Machado foi encontrado no dia 22 de maio, dentro de um baú de madeira concretado a dois metros de profundidade em uma rua no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Rodrigues e Braga foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Para realização da denúncia, é possível entrar contato, de forma anônima, com a a Central de atendimento: (21) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado: (21) - 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.