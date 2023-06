SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michael J. Fox, 61, caiu durante um painel de "De Volta para o Futuro" (1985) em meio à sua luta contra o Parkinson. O ator estava participando de uma convenção que reuniu os fãs do clássico.

A queda ocorreu no domingo, durante a Fan Expo, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Outros integrantes do elenco do filme, como Christopher Lloyd, 84, e Tom Wilson, 64, também compareceram no evento.

Como apontou o The Mirror, o astro se desequilibrou e caiu quando foi cumprimentar e fazer uma reverência aos colegas.

Após o tombo, Michael J. Fox brincou e chegou a pular no sofá do evento para mostrar que estava bem.

O artista recebeu o diagnóstico de Parkinson em 1991. Em abril deste ano, em entrevista ao CBS Mornings, confessou que a doença está "ficando mais difícil" a cada dia. Dificuldades de mobilidade e perda de equilíbrio são alguns dos sintomas comuns da doença.