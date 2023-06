SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brian Cox declarou apoio à greve dos roteiristas em Hollywood.

Em entrevista à BBC, o ator de 76 anos, conhecido por interpretar o magnata da mídia Logan Roy em "Succession", série da HBO, disse que os profissionais devem "ser recompensados por seu verdadeiro valor" por serem as "principais forças" criativas da TV.

Cox falou também sobre ainda não ter assistido ao fim de "Succession", sem dúvida uma das séries mais badaladas do momento. Ao leitor, fica o aviso: esta notícia traz spoilers.

O ator, que já havia dito à imprensa se sentir chateado com a morte de seu personagem no seriado, afirmou, em tom bem-humorado, não ter visto o episódio final do drama da HBO porque "gente morta não vê TV".

"De uma forma ou de outra, por causa do que aconteceu com ele, eu não senti vontade de assistir ao resto. Eu acredito que, no fim das contas, ele venceu -mesmo que esteja no túmulo", disse ao programa Sunday, da BBC. "Mas é uma situação estranha... Não sou muito apegado. Quando termino minha parte, sigo em frente."

Os roteiristas de Hollywood, por sua vez, buscam melhores condições de trabalho com estúdios e produtoras de cinema e TV.