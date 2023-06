SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift e Matty Healy, que foram vistos juntos mais de uma vez após o término da cantora com Joe Alwyn, terminaram o namoro. Não se sabe exatamente quando eles começaram a ficar juntos, mas a imprensa norte-americana havia os flagrado em passeios e jantares.

De acordo com o site TMZ, um amigo próximo afirma que ela está solteira de novo. O motivo do término, no entanto, não é conhecido. O breve relacionamento, que supostamente começou no início de maio, também não foi confirmado pelos dois.

Taylor e Matty se conheciam desde 2014, quando tiveram um romance que também não engrenou. Já no último mês, os dois foram vistos juntos saindo da casa da cantora. Matty também esteve em três shows da "The Eras Tour".

Grande parte dos fãs da cantora foram contrários ao relacionamento. Após declarações misóginas de Matty viralizarem, os "swifties" se revoltaram na internet.